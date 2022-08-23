Армия рф строит понтонный мост через Днепр рядом с Антоновским - разведка

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За даними британської військової розвідки, російські війська будують через Дніпро понтонний міст поряд з Антонівським, який було зруйновано ракетними ударами ЗСУ.

Лондон у зведенні за 23 серпня нагадує, що Антонівський міст був єдиною переправою через річку в окупованому армією рф Херсоні.

У Міноборони Великої Британії вважають, що у вихідні росія почала перекидати баржі для будівництва міцного понтонного мосту. Це буде ключова сполучна ланка між Херсоном та окупованим сходом області. Якщо російські військові зможуть побудувати переправу, це збільшить пропускну спроможність. Поки що військові рф користуються поромами.

Однак навіть понтонний міст буде вкрай уразливий і висока ймовірність того, що найближчим часом українські війська спробують знищити його, — констатують у звіті Міноборони Великої Британії.

22 серпня ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту. Упродовж декількох хвилин сталося щонайменше 10 вибухів. За інформацією місцевих пабліків, в районі Антонівського мосту підіймався дим, горіло декілька секторів.

Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що надходить інформація про те, що на Антонівському мосту, який окупанти нещодавно відремонтували, влучили у вантажівку «Камаз» із боєкомплектом.

Згодом ЗСУ та голова Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердили удари по мосту.