Взрывы в Херсоне привели к пожару на Антоновском мосту. Фото:

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Вибухи прогриміли сьогодні, 22 серпня, в тимчасово окупованому Херсоні.

Протягом декількох хвилин сталося щонайменше 10 вибухів. Місцева влада стверджує, що працює система протиповітряної оборони. Про це пишуть ТАСС та «Суспільне».

У Херсоні чутні вибухи, — повідомляє «Суспільне».

За інформацією місцевих пабліків, в районі Антонівського мосту підіймається дим. Горять декілька секторів. Відповідні фото та відео вже почали публікувати в мережі.

Журналіст Андрій Цаплієнко додав, що надходить інформація про те, що на Антонівському мосту, який окупанти нещодавно відремонтували, влучили у вантажівку «Камаз» із боєкомплектом.

Згодом ЗСУ та голова Херсонської ОВА Сергій Хлань підтвердили удари по мосту.

Антонівський міст — один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність, — розповіла речниця Сил півдня Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 18 серпня був пошкоджений міст біля Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, яким окупанти перекидали важку техніку.

Ще 12 серпня українські військові поцілили в четвертий міст, який з'єднував правий та лівий берег на Херсонщині. Тепер у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку.

Джерела: ТАСС, «Суспільне»