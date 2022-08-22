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Ракурс
Оккупанты начали проверять укрытия в Севастополе. Фото: novynarnia.com

Оккупанты начали проверять укрытия в Севастополе после взрывов

22 авг 2022, 13:49
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Бомбосховища в Севастополі почала перевіряти російська окупаційна влада.





Загарбники запанікували після того, як на півострові прогриміла низка вибухів. Запевнення у надійності російських систем протиповітряної оборони не допомогли. Влада доручила скрізь розмістити вказівники, де розташовані укриття. Росіяни маркуватимуть підвали табличками з номерами телефонів та квартир, де знаходяться ключі. Про це 22 серпня повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

Оскільки у нас ще діє «жовтий рівень», у вихідні перевірив стан укриттів, — написав він.

Представник окупантів закликав не піддаватись паніці, і запевнив, що місто начебто знаходиться «під надійним захистом».

Нагадаємо, 21 серпня російські системи протиповітряної оборони працювали в районі Новофедорівки, Бельбека, Євпаторії і Севастополя. Окупаційна влада закликала мешканців менше знімати й тим більше викладати відео з роботою систем протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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