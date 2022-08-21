Курортний сезон триває - росіянни у Криму повідомляють про роботу ППО поблизу чотирьох міст

https://racurs.ua/ua/n173951-kurortnyy-sezon-tryvaie-rosiyanny-u-krymu-povidomlyaut-pro-robotu-ppo-poblyzu-chotyroh-mist.html

Ракурс

Пабліки тимчасово окупованого московитами Криму повідомляють про роботу протиповітряної оборони в районі Новофедорівки, Бельбека, Євпаторії і Севастополя.

Так званий призначений росією «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що російські ППО «відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром — „Ракурс“) з боку Євпаторії».

В Севастополі повідомили про вибух в районі Нахімовського училища. Зараз над морем спалахи ППО.

Рано вранці 21 серпня у окупованому Севастополі знову чули вибухи. Вибух пролунав близько 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.

Напередодні ввечері російська влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста «менше знімати й тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони». Крім того, медіа повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району.