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Курортный сезон продолжается - россияне в Крыму сообщают о работе ПВО вблизи четырех городов
Курортный сезон продолжается — россияне в Крыму сообщают о работе ПВО вблизи четырех городовhttps://racurs.ua/n173951-kurortnyy-sezon-prodoljaetsya-rossiyane-v-krymu-soobschaut-o-rabote-pvo-vblizi-chetyreh-gorodov.htmlРакурс
Пабліки тимчасово окупованого московитами Криму повідомляють про роботу протиповітряної оборони в районі Новофедорівки, Бельбека, Євпаторії і Севастополя.
Так званий призначений росією «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявляє, що російські ППО «відпрацювали чергові об'єкти на підходах до Бельбека (військовий аеродром — „Ракурс“) з боку Євпаторії».
В Севастополі повідомили про вибух в районі Нахімовського училища. Зараз над морем спалахи ППО.
Рано вранці 21 серпня у окупованому Севастополі знову чули вибухи. Вибух пролунав близько 6:33. Диму чи роботи протиповітряної оборони помітно не було.
Напередодні ввечері російська влада Севастополя заявила про роботу ППО і закликала жителів міста «менше знімати й тим більше викладати відео з роботою наших систем протиповітряної оборони». Крім того, медіа повідомляли про роботу ППО у районі Оленівки Чорноморського району.
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