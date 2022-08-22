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Ракурс
Туристы «засветили» местоположение российских ЗРК С-400. Фото: Twitter

Туристы в оккупированном Крыму выказали местоположение российских ЗРК С-400

22 авг 2022, 09:19
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Місце розташування російських систем протиповітряної оборони в окупованому Криму «засвітили» туристи з рф.





Росіяни, які відпочивали на українському півострові, виставили у соцмережах фото системи протиповітряної оборони С-400 під Євпаторією. Ці світлини були опубліковані наприкінці липня. Про це повідомив незалежний швейцарський OSINT-дослідник супутникових знімків Бенджамін Пітте.

Фотографії містили геолокаційні позначки. Встановлено, що знімки були зроблені неподалік села Молочне в районі Євпаторії. Фото були зроблені за 1,5 км від поля, на косі між Терекли та Чорним морем.

Тут розташована батарея ППО: 45.1809403, 33.2317835, — зазначив дослідник.

Туристи «засвітили» місце розташування російських ЗРК С-400. Фото: Twitter

Туристи «засвітили» місце розташування російських ЗРК С-400. Фото: Twitter

Туристи «засвітили» місце розташування російських ЗРК С-400. Фото: Twitter

Туристи «засвітили» місце розташування російських ЗРК С-400. Фото: Twitter

Туристи «засвітили» місце розташування російських ЗРК С-400. Фото: Twitter

Нагадаємо, 21 серпня у соцмережах повідомляли, що в окупованому Криму системи протиповітряної оборони працювали в районі Новофедорівки, Бельбека, Євпаторії і Севастополя.

Источник: Ракурс


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