рф атаковала Днепр четырьмя ракетами, сработала ПВО. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n173894-rossiya-atakovala-dnepr-chetyrmya-raketami-pvo-srabotala-otlichno.html

Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в місті Дніпро у суботу, 20 серпня.

Виявилося, що російська федерація атакувала Дніпропетровську область крилатими ракетами «Калібр». Згодом стало відомо, що силам протиповітряної оборони вдалося збити всі чотири ракети. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Facebook.

Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети «Калібр», які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим, — йдеться в повідомленні.

Тим часом командування Повітряних сил додало, що упродовж 19 серпня підрозділи зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України на південно-східному напрямку знищили три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 19 серпня було знищено вже 190 російських ракет.

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗСУ 189 серпня повідомляли, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет «Калібр». З цих кораблів росіяни можуть випустити 16 ракет.