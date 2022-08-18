Кількість носіїв російських ракет у Чорному морі. Фото: СіД

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Кількість носіїв російських ракет у Чорному морі назвали українські військові.

Станом на сьогодні, 18 серпня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет «Калібр». З цих кораблів росіяни можуть випустити 16 ракет. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

А в Азовському морі перебувають до трьох російських кораблів та катерів, які контролюють морські комунікації. У Середземному морі знаходяться п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

У ВМС додали, що за добу в інтересах кремля Керч-Єнікальською протокою прохід Азовського моря здійснили 34 судна. З цього числа сім суден рухалися з протоки Босфор. А до Чорного моря зафіксували прохід 30 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголосили у Військово-морських силах.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що надводні кораблі чорноморського флоту росії продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.