Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Количество носителей российских ракет в Черном море. Фото: СиД

Количество кораблей рф с крылатыми ракетами в Черном море назвали в ВМС

18 авг 2022, 10:47
999

Кількість носіїв російських ракет у Чорному морі назвали українські військові.





Станом на сьогодні, 18 серпня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії крилатих ракет «Калібр». З цих кораблів росіяни можуть випустити 16 ракет. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

А в Азовському морі перебувають до трьох російських кораблів та катерів, які контролюють морські комунікації. У Середземному морі знаходяться п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

У ВМС додали, що за добу в інтересах кремля Керч-Єнікальською протокою прохід Азовського моря здійснили 34 судна. З цього числа сім суден рухалися з протоки Босфор. А до Чорного моря зафіксували прохід 30 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголосили у Військово-морських силах.

Кількість носіїв російських ракет у Чорному морі. Інфографіка: ВМС

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що надводні кораблі чорноморського флоту росії продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров