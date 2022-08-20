В Крыму прогремели новые взрывы. Фото: Telegram-канал

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Ракурс

Нові вибухи на Кримському півострові прогриміли в суботу, 20 серпня.

Окупаційна влада після вибухів на території штабу чорноморського флоту рф у Севастополі заявила про те, що в Євпаторії начебто спрацювала система протиповітряної оборони. Про це повідомляли «Кримінформ» та Telegram-канал так званого глави Криму сергія аксьонова.

Згодом в Бахчисараї та селі Молочне Сакського району теж було чути вибухи. За інформацією місцевих ЗМІ, вибухи в небі «чути з усіх боків». Місцевих мешканців перелякана окупаційна влада просила залишатися вдома.

За словами аксьонова, ППО спрацювало й у Західному Криму й ціль була «вражена». Запевнив, що постраждалих та пошкоджень немає.

Також повідомлялося про вибухи були над селом Заозерне, що в передмісті Євпаторії.

Окупаційна влада підняла у небо вертоліт, який літає над Севастополем. Пропагандисти пишуть про «диверсантів», яких нібито повно в місті.

Нагадаємо, вже три дні поспіль в окупованому росіянами Криму гриміли вибухи — в Керчі, Севастополі та на аеродромі «Бельбек». А сьогодні, 20 серпня, в будівлю штабу чорноморського флоту російської федерації в Севастополі врізався безпілотник.

Раніше потужні вибухи та пожежі виникали під Джанкоєм та на російських аеродромах на території півострова. Зокрема, на летовищі «Саки» окупанти втратили щонайменше дев’ять бойових літаків.