ВСУ нанесли новые удары по мосту возле Каховской ГЭС. Фото:

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Ракурс

Міст біля Каховської гідроелектростанції знову пошкоджено — прицільних ударів завдали Збройні сили України.

Цим мостом окупанти перекидають важку техніку, а напередодні вороги хвалилися, що відремонтували об'єкт. Про це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону зазначила, що зараз важка техніка не може проїхати мостом. Проїзд можливий лише легковим автотранспортом. Саме такими машинами виїжджають окупанти і вивозять найдорожче. Міси біля Новокаховської ГЕС перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Нагадаємо, 10 серпня в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що Збройні сили України вивели з ладу міст біля Каховської ГЕС у Херсонській області. Влучання були акуратні, але дієві.

А 12 серпня українські військові поцілили в четвертий міст, який з'єднував правий та лівий берег на Херсонщині. Тепер у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку.