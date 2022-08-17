ВСУ из HIMARS накрыли позиции рф в Новой Каховке

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Збройні сили України з американської системи HIMARS спопелили позиції воєнних злочинців росії в окупованій Новій Каховці. Про це у Telegram сьогодні повідомив журналіст Денис Казанський.

Результат роботи HIMARS щодо розташування російських окупантів, — написав він.

Журналіст також оприлюднив відео наслідків роботи американської зброї.

За словами Казанського, внаслідок удару по позиції ворога вдалося ліквідувати 12 росіян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вже найближчим часом загальна кількість систем HIMARS в Україні досягне 22 одиниць. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що для контрнаступу потрібно отримати близько 100 систем HIMARS.