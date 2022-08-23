Количество ракет, запущенных рашистами из Крыма, назвал Зеленский

россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, фото:

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росія за час повномасштабного вторгнення в Україну випустила з тимчасово окупованого Криму 750 різних крилатих ракет.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це під час саміту Кримської платформи, повідомляє агентство «Укрінформ».

Уявіть собі, 750 за півроку. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об'єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, відновлення Україною контролю над Кримом стане історичним антивоєнним кроком у Європі -це поверне безпеку та забезпечить справедливість, а також реінтегрує півострів у сучасний світ.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський підписав закон, який зобов’язує забудовників проектувати та споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Джерело: «Укрінформ»