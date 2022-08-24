ВСУ отбили штурмы россиян на двух направлениях. Фото:

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Російські окупанти продовжують наступати, щоб встановити повний контроль над Донеччиною й утримати нові захоплені території.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Зі ствольної артилерії ворог обстріляв район Товстодубового Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 24 серпня.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони 12 населених пунктів. Авіація противника завдала авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли райони Краснопілля та Мазанівки й вів розвідку біля Богородичного. Українські військові змусили противника тікати. На Краматорському напрямку росіяни обстріляли із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Закітного та Роздолівки.

На Донецькому напрямку загарбники ведуть активні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми, але українські війська відбили штурм. Були зафіксовані обстріли в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Білогорівки.

Намагався противник штурмувати й на Авдіївському напрямку — наступав у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Потуги окупантів були марними. Російська артилерія гатила біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного, а літак завдав авіаудару неподалік Невельського.

На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара. Сім населених пунктів загарбники обстріляли на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати вже захоплені території. РСЗВ та ствольна артилерія ворога гатила по районах 14 населених пунктів, а авіація атакувала Потьомкине та Лозове.

Нагадаємо, американська газета New York Times, аналізуючи останні постачання озброєння Києву, написала, що західні партнери почали готувати Збройні сили України до ближніх контактних боїв.