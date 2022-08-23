Захід почав готувати ЗСУ до ближніх контактних боїв - New York Times

https://racurs.ua/ua/n173992-zahid-pochav-gotuvaty-zsu-do-blyjnih-kontaktnyh-boyiv-new-york-times.html

Ракурс

Західні партнери почали готувати ЗСУ до ближніх контактних боїв.

Такі висновки робить New York Times, аналізуючи останні постачання озброєння Києву.

У новий пакет допомоги США входять 40 бронетранспортерів, оснащених котками для розмінування, а також легші гаубиці та безвідкатні гармати з дальністю стрільби в кілька сотень метрів.

Також там є ракетні установки з дальністю до трьох миль, що набагато менше, ніж нинішня відстань між ЗСУ та армією рф на деяких ділянках фронту. Йдеться про ракети TOW, які можна встановити на звичайний пікап.

Джерело в адміністрації Байдена заявило виданню, що нові поставки покликані підвищити мобільність української армії насамперед на півдні.

При цьому експерти розійшлися у думках, адже частина експертів вважає, що це підготовка до українського наступу.

Інші кажуть, що США віддали Україні те, що можна було безболісно дістати із запасів, не порушуючи боєздатності самої американської армії, а наступ сьогодні вести безглуздо через перевагу росії в озброєннях, і найкращою тактикою для ЗСУ буде війна на виснаження противника.

«Ракурс» повідомляв, що США готові постачати Україні дрони-камікадзе Switchblade 600 з боєголовкою від Javelin. Ці БПЛА здатні подолати 40 км за 20 хвилин і ще стільки ж часу очікувати в повітрі цілевказання.