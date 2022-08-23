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Розцінки російських найманців назвали в Інституті вивчення війни
Розцінки російських найманців назвали в Інституті вивчення війниhttps://racurs.ua/ua/n173991-rozcinky-rosiyskyh-naymanciv-nazvaly-v-instytuti-vyvchennya-viyny.htmlРакурс
Розцінки російських найманців назвали в черговому звіті американського Інституту вивчення війни.
Членам так званих «добровольчих батальйонів» у росії, які готові їхати воювати в Україну, платять понад 3 тис. у місяць, повідомили в ISW у звіті за 22 серпня.
росія продовжує формувати ці так звані добровольчі загони, зокрема у Приморському краї. Влада цьог регіону оголосила про формування нового ремонтно-службового добровольчого батальйону.
Крім того, окупаційна «влада» тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області неправдиво класифікує як «біженців» українців, які в’їжджають в окупований регіон.
Інші ключові висновки Інституту вивчення війни (ISW) станом на 22 серпня такі:
ДРГ росії проводили локальні атаки південніше Ізюму;
війська рф продовжували наземні операції на південний схід від Сіверська та на околицях Бахмута;
- окупаційні сили наступали з північної та західної околиць Донецька та проводили локальні атаки на південний захід від міста;
- російські війська досягли незначних успіхів на лінії Миколаїв — Херсон;
- ГУР заявила, що так звана лнр з 1 вересня почне процеси «загальної мобілізації»;
- українські партизани продовжували завдавати ударів по російських силах в окупованому Мелітополі.
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