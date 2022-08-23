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Розцінки російських найманців назвали в Інституті вивчення війни

Розцінки російських найманців назвали в Інституті вивчення війни

23 сер 2022, 08:17
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Розцінки російських найманців назвали в черговому звіті американського Інституту вивчення війни.





Членам так званих «добровольчих батальйонів» у росії, які готові їхати воювати в Україну, платять понад 3 тис. у місяць, повідомили в ISW у звіті за 22 серпня.

росія продовжує формувати ці так звані добровольчі загони, зокрема у Приморському краї. Влада цьог регіону оголосила про формування нового ремонтно-службового добровольчого батальйону.

Крім того, окупаційна «влада» тимчасово захопленої росіянами частини Запорізької області неправдиво класифікує як «біженців» українців, які в’їжджають в окупований регіон.

Інші ключові висновки Інституту вивчення війни (ISW) станом на 22 серпня такі:

ДРГ росії проводили локальні атаки південніше Ізюму;

  • війська рф продовжували наземні операції на південний схід від Сіверська та на околицях Бахмута;

  • окупаційні сили наступали з північної та західної околиць Донецька та проводили локальні атаки на південний захід від міста;
  • російські війська досягли незначних успіхів на лінії Миколаїв — Херсон;
  • ГУР заявила, що так звана лнр з 1 вересня почне процеси «загальної мобілізації»;
  • українські партизани продовжували завдавати ударів по російських силах в окупованому Мелітополі.

Джерело: Ракурс


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