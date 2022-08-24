Микродроны Black Hornet получат ВСУ от Норвегии и Британии

Микродроны Black Hornet получат ЗСУ. Фото: focus.ua

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Нову військову допомогу для України анонсували Норвегія та Велика Британія.

ЗСУ отримають мікродрони Black Hornet норвезького виробництва. Вартість закупівлі становитиме до 90 млн норвезьких крон, що еквівалентно 9,1 млн дол. У пакет входять самі БПЛА із запасними частинами, транспорт і навчання. Фінансування відбуватиметься через фонд під керівництвом Британії, до якого Норвегія внесла 400 млн крон. Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії.

За словами норвезьких військових, Київ попросив передати ці мікродрони для використання в боротьбі з російським вторгненням. Цей БПЛА використовується в низці країн-союзників НАТО, включаючи США і Британію. Він може не лише вести розвідку, але й визначати цілі.

Міністр оборони Бйорн Арільд Грам зазначив, що Black Hornet простий в експлуатації, надійний. Крім того, цей дрон важко виявити і особливо добре підходить для боїв в міських районах.

Через британський фонд також придбають систему боротьби з безпілотниками приблизно на 100 млн норвезьких крон. В якості системи обрано Nightfighter від британської SteelRock Technologies.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки відправлять Збройним силам України 15 дронів-розвідників ScanEagles, які можуть допомогти українським бійцям наводити на ціль важливі ворожі об'єкти. Кожен такий БПЛА коштує 19 млн дол.