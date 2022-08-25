Оккупанты вывели в Черное море три надводных и один подводный носитель «Калибров»

https://racurs.ua/n174057-okkupanty-vyveli-v-chernoe-more-tri-nadvodnyh-i-odin-podvodnyy-nositel-kalibrov.html

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Російські окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів».

Оперативне командування «Південь» повідомило, що через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак чотири носії «Калібрів», зокрема один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів, — зазначили в ОК.

У День незалежності, 24 серпня, по областях України та у столиці пролунало 189 тривог. Це абсолютний рекорд за весь час війни.

Попередній рекорд (109 тривог) був 23 квітня перед Великоднем.