Окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів»

https://racurs.ua/ua/n174057-okupanty-vyvely-u-chorne-more-try-nadvodni-ta-odyn-pidvodnyy-nosiy-kalibriv.html

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Російські окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів».

Оперативне командування «Південь» повідомило, що через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак чотири носії «Калібрів», зокрема один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів, — зазначили в ОК.

У День незалежності, 24 серпня, по областях України та у столиці пролунало 189 тривог. Це абсолютний рекорд за весь час війни.

Попередній рекорд (109 тривог) був 23 квітня перед Великоднем.