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Окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів»

Окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів»

25 сер 2022, 08:14
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Російські окупанти вивели у Чорне море три надводні та один підводний носій «Калібрів».





Оперативне командування «Південь» повідомило, що через шторм 12 кораблів і катерів ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак чотири носії «Калібрів», зокрема один підводний, тримають напоготові 28 високоточних снарядів, — зазначили в ОК.

У День незалежності, 24 серпня, по областях України та у столиці пролунало 189 тривог. Це абсолютний рекорд за весь час війни.

Попередній рекорд (109 тривог) був 23 квітня перед Великоднем.

Джерело: Ракурс


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