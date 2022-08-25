Разведка показала уникальные кадры - украинский флаг в Мариуполе, Балаклее и Херсонской области

https://racurs.ua/n174061-razvedka-pokazala-unikalnye-kadry-ukrainskiy-flag-v-mariupole-balaklee-i-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Українська розвідка показала, як у День незалежності підіймали український прапор у Маріуполі, Балаклії та Херсонській області.

Унікальні кадри — 24 серпня 2022 року прапор України над Маріуполем. Рух Опору веде невтомну боротьбу для якнайшвидшого звільнення наших земель, а також щоб кожен українець там відчував, що Україна — тут, ми поруч і скоро звільнимо всі наші землі. Рух Опору передає вітання до Дня Незалежності з українського Маріуполя, Херсонщини, Харківщини, Донеччини, Луганщини та Криму. Незламним людям незламної країни! — прокоментували кадри в головному управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, українські партизани розклеїли листівки з привітаннями з Днем незалежності та текстом «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці» у низці тимчасово окупованих міст — Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці.