Британская разведка назвала угрозы для Запорожской АЭС из-за российской оккупации

https://racurs.ua/n174066-britanskaya-razvedka-nazvala-ugrozy-dlya-zaporojskoy-aes-iz-za-rossiyskoy-okkupacii.html

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Британська розвідка назвала загрози для Запорізької АЕС через російську окупацію. Там додали, що росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у своїх пропагандистських цілях

Отож, в аналітичній довідці британців йдеться про:

збої в роботі систем охолодження реакторів;

пошкодження резервного електропостачання;

помилки працівників, які працюють під тиском.

Армія росії намагалася приховати свою присутність на станції, паркуючи техніку під трубами та арками-проїздами, повідомили в Британській розвідці.

Супутникові знімки від 21 серпня показали, що росія зберігає посилену військову присутність на Запорізькій АЕС, а її бронетранспортери розгорнуті за 60 метрів від реактора номер п’ять.