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Британская разведка назвала угрозы для Запорожской АЭС из-за российской оккупации
Британская разведка назвала угрозы для Запорожской АЭС из-за российской оккупацииhttps://racurs.ua/n174066-britanskaya-razvedka-nazvala-ugrozy-dlya-zaporojskoy-aes-iz-za-rossiyskoy-okkupacii.htmlРакурс
Британська розвідка назвала загрози для Запорізької АЕС через російську окупацію. Там додали, що росія, ймовірно, готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у своїх пропагандистських цілях
Отож, в аналітичній довідці британців йдеться про:
- збої в роботі систем охолодження реакторів;
- пошкодження резервного електропостачання;
- помилки працівників, які працюють під тиском.
Армія росії намагалася приховати свою присутність на станції, паркуючи техніку під трубами та арками-проїздами, повідомили в Британській розвідці.
Супутникові знімки від 21 серпня показали, що росія зберігає посилену військову присутність на Запорізькій АЕС, а її бронетранспортери розгорнуті за 60 метрів від реактора номер п’ять.
У Міноборони Британії пишуть, що російські війська, ймовірно, намагалися приховати машини, припаркувавши їх під повітряними трубами та містками.
Поки що росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, ймовірно, залишаться порушення систем охолодження, пошкодження резервного джерела живлення або помилки робітників, які працюють під тиском, — резюмує розвідка.
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