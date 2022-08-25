Россиянин у Бранденбургских ворот или Эйфелевой башни обожает путина и желает европейцам замерзнуть - Кулеба для Politico

https://racurs.ua/n174067-rossiyanin-u-brandenburgskih-vorot-ili-eyfelevoy-bashni-obojaet-putina-i-jelaet-evropeycam.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, написав статтю для американського видання Politico.

Очільник МЗС вважає, що росіяни повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати.

Простими словами, російські туристи, бізнесмени та студенти мають бути позбавлені права подорожувати до країн ЄС і «Групи семи». Це стане доречною відповіддю на російську загарбницьку і геноцидну війну, — цитує Кулебу прес-служба МЗС.

Він вважає, що накладати санкції на звичайних росіян необхідно, бо абсолютна більшість росіян підтримують цю війну, тішаться вбивствам українців, ракетним ударам по українських містах, заперечують російські воєнні злочини.



У такому випадку міністр пропонує застосувати спільну відповідальність суспільства, яку росіяни мають нести за все горе, заподіяне Україні. Але не всі світові лідери готові визнати масову підтримку війни всередині росії.

Кулеба критикує у цьому сенсі канцлера ФРН Олаф Щольц, який продовжує дотримуватися своєї концепції «війни Путіна».

Але ж німці як ніхто інший мають знати, що спільна відповідальність суспільства справді існує, і визнання спільної провини — це єдиний спосіб виправити спільні помилки минулого. Німці протягом поколінь відчували провину за те, що їхня країна зробила під час Другої світової війни, — апелює до Шольца Кулеба.

На його думку, покладання провини виключно на путіна небезпечно наївне, бо росія не зміниться, допоки покоління росіян не усвідомлять спільну провину та відповідальність за те, що вчинила їхня країна.



Саме тому необхідно щоб усі країни ЄС і Групи семи припинили видавати туристичні візи росіянам. Це буде перший крок до їхнього протверезіння.

Російський турист, який робить усміхнене селфі біля Бранденбурзьких воріт чи Ейфелевої вежі, швидше за все також обожнює Путіна та бажає європейцям замерзнути цієї зими, — пише міністр.

Нагадаємо, що українська ініціатива заборонити російським туристам в’їзд до Європи та світу, ця ідея набрала обертів у Європейському Союзі, а також спричинила гострі дискусії.

ФРН і Сполучені Штати не підтримують заборону на візи для громадян росії.

За словами канцлера, ЄС уже ухвалив рішення про персональні санкції проти людей із центрів прийняття рішень у Москві, тому канцлер Німеччини не підтримує ідею тотальної заборони на в’їзд росіян до ЄС, зокрема, з туристичною метою.