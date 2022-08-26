Пентагон создаст военную миссию для помощи Украине - WSJ

https://racurs.ua/n174098-pentagon-sozdast-voennuu-missiu-dlya-pomoschi-ukraine-wsj.html

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Пентагон планує створити нову військову місію щодо України та призначити відповідального генерала на тлі виділення Києву довгострокової військової допомоги на 3 млрд дол. Про це пише The Wall Street Journal.

Створення місії формально означатиме, що американська армія насамперед відповідатиме за матеріальне забезпечення та навчання українських військових. Оголошення військової операції вказує на те, що Вашингтон планує довгострокове фінансування підтримки України й участь у цьому процесі американських військових. Про створення місії оголосять впродовж кількох тижнів. Тоді ж для місії оберуть назву. Імовірно, вона нагадуватиме назви попередніх місій Пентагону в Іраку та Афганістані — «Іракська свобода» і «Незламна свобода».

WSJ пише, що українську місію очолить дво- або тризірковий генерал, також буде створено командний центр, відповідальний за координацію зусиль.

Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останні роки надавались військова підготовка й допомога українцям, — зазначає WSJ.

Нагадаємо, Сполучені Штати привітали Україну з Днем Незалежності додатковим пакетом військової допомоги на 2,98 млрд дол., куди увійшли шість передових зенітно-ракетних систем NASAMS з боєприпасами, до 245 тис. снарядів 155-мм калібру і до 65 тис. снарядів до 120-мм мінометів.