Авиация ВСУ уничтожила системы ПВО и склад боеприпасов рф на юге

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Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває. Українські військові на півдні за минулу добу знищили 20 воєнних злочинців армії рф, кілька складів боєприпасів та системи протиповітряної оборони окупантів.

Про це повідомляє у Фейсбук Оперативне командування «Південь».

Нашою авіацією нанесено удари по районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському, — йдеться в повідомленні.

Окрім цього, ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Впродовж доби ЗСУ ліквідували 20 окупантів, дві одиниці автомобільної техніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському.