Разведка Британии: россия замедлила наступление из-за неудач на поле боя

https://racurs.ua/n174102-razvedka-britanii-rossiya-zamedlila-nastuplenie-iz-za-neudach-na-pole-boya.html

Ракурс

Розвідка Великої Британії називає зумисною дезінформацією заяву воєнного злочинця — міністра оборони рф сергія шойгу про те, що москва нібито сповільнила воєнну кампанію як «жест доброї волі», щоб мінімізувати кількість жертв серед цивільного населення.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер 26 серпня.

Ця (заява) — майже точно зумисна дезінформація. Російський наступ забуксував через низьку ефективність російських підрозділів та запеклий спротив українців. Російські сили в Україні вже не раз не вкладалися у часові рамки, визначені для операцій. З високою ймовірністю, шойгу та путін звільнили щонайменше шістьох генералів за те, що вони не змогли забезпечити швидше просування, — зауважили у британській розвідці.

Окрім цього, у Британії згадали про російський удар «Іскандером» по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області на День Незалежності України. Тоді воєнні злочинці рф поцілили у пасажирський потяг та цивільні автомобілі, внаслідок чого загинули 25 осіб.

Це демонструє, що росія готова допускати побічні жертви, якщо бачить військову перевагу у тому, щоб завдати ракетний чи артилерійський удар, — наголошує розвідка Британії.

Нагадаємо, раніше британці констатували, що за півроку війни кремль не досяг більшості своїх цілей та послабив свої дипломатичні, економічні позиції і стан армії.