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Британская дипломатка потролила беспомощность россиян в Украине (ФОТО)

Британская дипломатка потроллила беспомощность россиян в Украине (ФОТО)

26 авг 2022, 20:07
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс 26 серпня опублікувала у Twitter фото гілки бавовни у вазі та написала, що віднедавна «має схильність до цієї рослини».





Британська дипломатка потролила безпомічність росіян

Слово «бавовна» зараз є іронічним позначенням вибухів на російській території чи ефективної роботи української артилерії, авіації чи диверсантів по складах армії рф на окупованих територіях чи в глибокому тилу.

РосЗМІ часто називали вибухи у прикордонних з Україною регіонах «хлопками», що дало можливість українцям жартувати, називаючи такі випадки «бавовною».

Источник: Ракурс


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