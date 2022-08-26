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Ракурс
Британська дипломатка потролила безпомічність росіян

Британська дипломатка потролила безпомічність росіян в Україні (ФОТО)

26 сер 2022, 20:07
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс 26 серпня опублікувала у Twitter фото гілки бавовни у вазі та написала, що віднедавна «має схильність до цієї рослини».





Британська дипломатка потролила безпомічність росіян

Слово «бавовна» зараз є іронічним позначенням вибухів на російській території чи ефективної роботи української артилерії, авіації чи диверсантів по складах армії рф на окупованих територіях чи в глибокому тилу.

РосЗМІ часто називали вибухи у прикордонних з Україною регіонах «хлопками», що дало можливість українцям жартувати, називаючи такі випадки «бавовною».

Джерело: Ракурс


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