Британська дипломатка потролила безпомічність росіян

https://racurs.ua/ua/n174129-brytanska-dyplomatka-potrolyla-bezpomichnist-rosiyan-v-ukrayini-foto.html

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс 26 серпня опублікувала у Twitter фото гілки бавовни у вазі та написала, що віднедавна «має схильність до цієї рослини».

Слово «бавовна» зараз є іронічним позначенням вибухів на російській території чи ефективної роботи української артилерії, авіації чи диверсантів по складах армії рф на окупованих територіях чи в глибокому тилу.

РосЗМІ часто називали вибухи у прикордонних з Україною регіонах «хлопками», що дало можливість українцям жартувати, називаючи такі випадки «бавовною».