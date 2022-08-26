На Херсонщині втомився від окупантів Дар‘ївський міст через Інгулець

https://racurs.ua/ua/n174123-na-hersonschyni-vtomyvsya-vid-okupantiv-dar-yivskyy-mist-cherez-ingulec-video.html

Ракурс

Збройні сили України вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець й атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля.

Про новий удар по окупантах 26 серпня повідомило оперативне командування «Південь».

Дарʼївський міст розташований біля села Дарʼївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС.

Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра.

Телеграм-канали 26 серпня показали також наслідки удару ЗСУ через переправу на Каховській ГЕС.