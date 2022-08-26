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Ракурс
На Херсонщине устал от оккупантов Дарьевский мост через Ингулец

На Херсонщине устал от оккупантов Дарьевский мост через Ингулец (ВИДЕО)

26 авг 2022, 18:08
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Збройні сили України вдарили по Дарʼївському мосту через річку Інгулець й атакували гелікоптерами Мі-8 скупчення окупантів та їхньої техніки в районі Високопілля.





Про новий удар по окупантах 26 серпня повідомило оперативне командування «Південь».

Дарʼївський міст розташований біля села Дарʼївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС.

Він сполучає Херсон і Нову Каховку на правому березі Дніпра.

Телеграм-канали 26 серпня показали також наслідки удару ЗСУ через переправу на Каховській ГЕС.

Источник: Ракурс


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