Антоновский мост – есть свежие попадания, ПВО не помогла оккупантам

https://racurs.ua/n174120-antonovskiy-most-est-svejie-popadaniya-pvo-ne-pomogla-okkupantam.html

Ракурс

Збройні сили України 26 серпня завдали ударів по Антонівському мосту поблизу Херсона. Протиповітряна оборона росіян не допомогла окупантам.

Про це свідчать кадри опублікованих відео очевидців.

Очевидці повідомляють про вибухи, також у районі мосту здіймається густий стовбур диму.

У телеграм-каналах і місцевих пабліках розміщують відео і фото ураження. Судячи з оприлюднених кадрів, протиповітряна оборона росіян не врятувала міст від удару.

Нагадаємо, що Антонівський міст — важлива транспортна переправа — вже декілька тижнів перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Постійні удари по мосту мають на меті порушити логістичні постачання російських окупаційних сил у Херсонській області.

На відео очевидців зафіксовані вибухи під час ураження переправи. Також у небі помітні темні плями, що ймовірно є димом, який залишається після вибухів зенітних ракет протиповітряної оборони росіян, якими вони намагаються збивати снаряди, що атакують міст. Але вибухи на полотні мосту свідчать, що це їм не дуже вдається.

Відомо, що зазвичай Сили оборони України уражають захоплені росіянами переправи через водні перешкоди на півдні, керованими реактивними боєприпасами сімейства GMLRS.

Значні ушкодження підтверджують й супутникові знімки Антонівського мосту від Planet за 23 та 25 серпня — на них добре видно значні пошкодження після попередніх атак ЗСУ.