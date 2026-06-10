Чонгарский мост в Крым полностью уничтожен. Фото:

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Сили оборони України повністю зруйнували Чонгарський міст.

Внаслідок нового потужного удару були повністю зруйновані конструкції споруди. Окупанти не поспішають підтверджувати цю атаку та намагаються замовчувати ситуацію. Про це керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко 10 червня повідомив у Telegram.

Чонгарський міст знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму, — йдеться у повідомленні.

Про зупинку руху мостом заявив сьогодні і гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо, який наголосив, що «рух тимчасово перекрито».

Тим часом «Схеми» опублікували супутникові знімки Planet Labs, які показують темні плями від уражень у центральній частині мосту. Також видно розгорнуту поруч із ним понтонну переправу, які ворог використовує як альтернативний маршрут.

Як відомо, Чонгарський міст з'єднує окуповану частину Херсонщини та анексований Крим і є одним із ключових логістичних маршрутів армії РФ.

Нагадаємо, міст у Чонгарі перебував під ударами Сил оборони останні кілька днів. Зокрема, в ніч проти 9 червня українські безпілотники FP-2 завдали удару по мосту поблизу Чонгара на Херсонщині. Перед цим 7 червня міст також зазнав пошкоджень, коли було частково зруйновано дорожнє покриття.

А в ніч на 10 червня бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла заявили, що міст сильно пошкоджений і наразі рух ним неможливий.

Джерело: «Схеми»