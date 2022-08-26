Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати

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Україна закупила необхідну кількість препаратів для захисту щитоподібної залози в разі аварії на Запорізькій атомній станції.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати йодовмісні препарати.

Усі заклади охорони здоровʼя в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. На обласних складах міністерства також зберігається достатня кількість цього препарату, щоб оперативно доставити його у визначені регіони. Скуповувати йодовмісні препарати непотрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є, — цитує міністра «Укрінформ».

Запорізька АЕС станом на суботу, 20 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Аварійний захист на атомці вже спрацював 5 серпня, коли російські окупанти атакували станцію. Внаслідок обстрілів була серйозно пошкоджені азотно-киснева станція й об'єднаний допоміжний корпус. Тоді був відключений один із працюючих енергоблоків. Досі залишаються ризики витоку водню й розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека. Про це 20 серпня повідомив «Енергоатом».

Мешканцям населених пунктів поряд із Запорізькою АЕС почали видавати додаткові таблетки калію йодиду. Цей препарат здатен захистити щитоподібну залозу від накопичення радіоізотопів йоду в разі забруднення місцевості внаслідок аварії на атомних реакторах.

Раніше вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ розробили модель про те, як би поширювалася радіація в разі аварії на Запорізькій АЕС. Для моделі використали погодні умови за 15—18 серпня. Радіація зачепила б не тільки Україну, але й країни Європи.