ЗАЕС працює з ризиком розпилення радіації. Фото: УП

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Запорізька АЕС станом на суботу, 20 серпня, працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Аварійний захист на атомці вже спрацював 5 серпня, коли російські окупанти атакували станцію. Внаслідок обстрілів була серйозно пошкоджені азотно-киснева станція й об'єднаний допоміжний корпус. Тоді був відключений один із працюючих енергоблоків. Досі залишаються ризики витоку водню й розпилення радіоактивних речовин. Також високою є пожежна небезпека. Про це 20 серпня повідомив «Енергоатом».

Також російські обстріли пошкодили три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива станції. Крім того, пошкоджень зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ.

За інформацією атомників, український персонал станції продовжує працювати й ліквідовує наслідки пошкоджень. Досі ЗАЕС контролюється окупантами, але загроза фізичній безпеці станції залишається.

Наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб вітчизняної енергосистеми, — додали в «Енергоатомі».

Як відомо, російські окупанти контролюють ЗАЕС з 4 березня. Загарбники також окупували Енергодар, яке є містом-супутником.

Нагадаємо, 18 серпня російські окупанти пригрозили, що можуть розглянути питання про виведення в «холодний резерв» п’ятого та шостого енергоблоків, що призведе до зупинки атомки. Це призведе до повної зупинки ЗАЕС.

Раніше військові рф заявляли, що всі важливі об'єкти на атомці заміновані. Наголошували, що ЗАЕС «буде російською або нічиєю» й пригрозив перетворити станцію на випалену пустелю.