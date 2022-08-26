Уповноважена Бундестага з питань оборони наполягає на необхідності постачання БМП Marder в Україну

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Уповноважена Бундестага з питань оборони наполягає на необхідності постачання БМП Marder в Україну.

Єва Хегль розкритикувала відсутність позитивного рішення уряду Німеччини щодо постачання німецьких БМП в Україну. Постачання Marder все ще не затверджено урядом, сказала Хегль в інтерв’ю Deutschlandfunk.

Marder, які все ще доступні для промисловості, нині недоступні для військ, вони б добре підійшли для підтримки України, — говорить політик з правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини.

Ці машини поки знаходяться на ремонті у виробника озброєнь Rheinmetall. Політики з партії «Зелених» та вільних демократів також закликають доставити бойові машини в Україну.

Marder (укр. «Куниця») — німецька гусенична бойова машина піхоти концерну Rheinmetall. Це оОсновна бойова машина танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років. У 2010-х роках наступником Marder 1 має стати БМП «Puma».

Хегль привітала подальшу військову підтримку України, про яку заявив канцлер Олаф Шольц (СДПН) під час свого візиту до Канади. Там Шольц говорив про поставки на суму понад 500 млн євро в найближчі місяці, але в основному тільки у 2023 році.

26 серпня українська влада відповіла однопартійцям канцлера Шольца, які просять припинити допомогу Україні

Запрошую всіх, хто закликає Німеччину припинити допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців, — заявив Михайло Подоляк.

26 серпня німецькі ЗМІ опублікували лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, які закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з росією.