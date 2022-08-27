Минсоцполитики передало в ООН очередной список заявлений на выплату денежной помощи

https://racurs.ua/n174153-minsocpolitiki-peredalo-v-oon-ocherednoy-spisok-zayavleniy-na-vyplatu-denejnoy-pomoschi.html

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Міністерство соціальної політики України передало Всесвітній продовольчій програмі ООН черговий список заяв на виплату грошової допомоги.

Допомога виплачується в розмірі 2 тис. 220 грн на кожного члена сім’ї на місяць упродовж трьох місяців.

Новий список складається зі 127 тис. 626 заяв від малозабезпечених сімей та людей з інвалідністю з Чернігівської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Запорізької областей.

Допомогу зможе отримати 276 тис. 551 людина.

Гуманітарна платформа єДопомога, яку курує уряд України, надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Мінсоцполітики проводить тільки верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї.