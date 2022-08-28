ВСУ отбили ряд вражеских атак на фронте. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174189-vsu-otbili-ryad-vrajeskih-atak-na-fronte-genshtab.html

Ракурс

Війна в Україні триває вже 186 добу, ворог намагається встановити контроль над Донбасом та не допустити просування ЗСУ на тимчасово окуповані території.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Були обстріляні населені пункти Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Прудянки, Протопопівки, Пришиба, Чепіля, Замулівки, Руських Тишок, Байрака, Петрівки, Мосьпанового та Великих Проходів. Окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Світличного, але змушені були відійти.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріл поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки. Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат та був відкинутий назад.

На Краматорському напрямку ворог стріляв біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Бахмута, Веселої Долини, Соледара, Майорська та Роздолівки. ЗСУ відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони семи населених пунктів. У районі Первомайського окупанти намагалися штурмувати, але у них нічного не вийшло.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися покращити тактичне положення неподалік Павлівки. На Запорізькому напрямку загарбники обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного.

На Південнобузькому напрямку росіянами були обстріляні райони 16 населених пунктів. Тут також фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

Нагадаємо, у москві заявили, що росія готова обговорювати можливість переговорів з Україною у разі її «капітуляції, якісного скорочення збройних сил та денацифікації».