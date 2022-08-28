Оккупанты над Крымом могли сбить собственную ракету «оникс». Фото: defence-ua.com

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Російські окупанти могли збити власну ракету «Онікс», яку запускали по Одеській області.

Сьогодні, 28 серпня, на кримському мисі Фіолент пролунала серія вибухів. Вибухи співпали одночасно із запуском ракети «Онікс» та оголошенням повітряної тривоги в Одеській області. Також російські медіа повідомляли, що на території півострова працювали системи протиповітряної оборони. Про це речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

Дуже цікава інформація надійшла з тимчасово окупованого Криму — і стосується вона, на жаль, цієї крайньої повітряної тривоги, що пролунала щойно в Одесі та області. Місцеві пабліки повідомляють про те, що росіяни намагалися запустити по Україні ракету «Онікс», а вона взяла та десь там впала. І одночасно пролунали вибухи на мисі Фіолент і одночасно пролунав відбій тривоги в Одесі та області, — написав він.

Братчук також допустив, що інформація про нібито падіння ракети могла бути навмисним вкидом, щоби дезінформувати українську розвідку.

Нагадаємо, 28 серпня у Криму гриміли вибухи. Після цього почалася пожежа в лісі неподалік селища Симеїз, яке знаходиться за 17 км від Ялти.