Зеленский провел тайное совещание с военными и спецслужбами

Зеленский провел тайное совещание с военными и спецслужбамиhttps://racurs.ua/n174190-zelenskiy-provel-taynoe-soveschanie-s-voennymi-i-specslujbami.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, провів в таємному режимі нараду з силовиками.
Український лідер спілкувався з керівництвом Збройних сил, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, розвідки та інших відомств. Про це 29 серпня повідомили в Офісі президента.
Зазначається, що в режимі «таємно» на нараді заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Крім того, було обговорено питання забезпечення армії. Говорили й про координацію з партнерами.
Також Зеленський і силовики розглянули перебіг виконання попередніх наказів.
Нагадаємо, 23 серпня президент Володимир Зеленський запевнив, що зараз не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на іншу посаду.