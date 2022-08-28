Зеленський провів таємну нараду з військовими та спецслужбами. Фото: ОПУ

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів в таємному режимі нараду з силовиками.

Український лідер спілкувався з керівництвом Збройних сил, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, розвідки та інших відомств. Про це 29 серпня повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що в режимі «таємно» на нараді заслухали оперативну інформацію про ситуацію на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Крім того, було обговорено питання забезпечення армії. Говорили й про координацію з партнерами.

Також Зеленський і силовики розглянули перебіг виконання попередніх наказів.

Нагадаємо, 23 серпня президент Володимир Зеленський запевнив, що зараз не планує переводити головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного на іншу посаду.