рф нанесла ракетный удар по Ровенской области. Фото: politikus.info

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Ракурс

Ракетний удар по Рівненській області було завдано російськими військовими у неділю, 28 серпня.

Прильоти ворожих ракет зафіксовані на півночі регіону — в Сарненському районі. Попередньо відомо, що загиблих та травмованих немає. Було влучання по об'єкту військової інфраструктури. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Остання повітряна тривога принесла ракетні удари по Рівненщині. Попередньо, без жертв, об'єкт військової інфраструктури на Сарненщині. Виїхали на місце події, повернемося з новинами пізніше, — заявив він у відеозверненні, яке з’явилося на сторінці голови в Facebook.

Міський голова Сарн Руслан Серпенінов додав, що внаслідок ракетного удару пошкоджені житлові будинки. Також ведуться роботи з відновлення електропостачання на території Сарненської центральної районної лікарні.

Ймовірно, ракети були запущені з території Білорусі. Telegram-канал «Беларускі Гаюн» повідомив, що прольоти стратегічних бомбардувальників з території рф були зафіксовані у проміжках між 19.19 та 19.28. Після чого слідували пуски ракет по Україні.

Також вечері 28 серпня російські війська обстріляли ракетами й Харків. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що були два прильоти по центру міста. Ракети влучили туди, «куди вже прилітали неодноразово». Повністю зруйновано один адміністративний будинок. Про жертв наразі немає інформації.

Нагадаємо, вночі 27 серпня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Нічний обстріл призвів до пошкодження 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків. У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітинах.