Миссия МАГАТЭ отправилась на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась в ЗАЭС. Фото: Рафаэль Гросси

https://racurs.ua/n174197-missiya-magate-otpravilas-na-zaes.html

Ракурс

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила на Запорізьку АЕС.

Експерти МАГАТЕ прибудуть на станцію через декілька днів, зараз фахівці перебувають у дорозі. Про це глава агентства Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

Настав день, місія МАГАТЕ підтримки та допомоги ЗАЕС зараз у дорозі. Ми повинні захистити безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та Європі, — написав він.

Планується, що ядерним інспекторам нададуть більш широкі повноваження, ніж передбачалося спочатку. Фахівці МАГАТЕ на ЗАЕС провинні оцінити фізичний збиток, визначити функціональність систем безпеки та охорони, оцінити умови персоналу й виконання термінових заходів щодо забезпечення безпеки.

Нагадаємо, вже кілька тижнів російські агресори обстрілюють територію Запорізької АЕС. На минулому тижні стався небувалий інцидент внаслідок російських ударів ЗАЕС була вперше в історії повністю відключена від електромережі. Згодом станцію знову підключили до мережі.

Крім того, в «Енергоатомі» заявили, що на Запорізькій АЕС існує небезпека виділення радіоактивності.