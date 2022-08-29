США назначили дату Рамштайн-5 — встреча состоится в Германии

https://racurs.ua/n174215-ssha-naznachili-datu-ramshtayn-5-vstrecha-sostoitsya-v-germanii.html

Ракурс

Наступна п’ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня. Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.

На відміну від попередньої зустрічі ця буде не віртуальною. Учасники групи запрошуються на авіабазу Рамштайн у Німеччині — саме там відбувся наприкінці квітня перший саміт, на якому сформувалася коаліція держав, що вирішили допомагати Україні зброєю у боротьбі з російськими нацистами.

Держсекретар Остін запросив міністрів оборони та високопосадовців з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США, — йдеться у повідомленні.

Попередня зустріч у форматі Рамштайн відбулася 20 липня у режимі онлайн.

Глава Пентагону Ллойд Остін за її підсумками заявив, що «партнери продовжуватимуть надавати Україні будь-яку допомогу, необхідну для спротиву російській агресії та деокупації українських територій».

Повідомляється, що Остін особисто проведе цю зустріч.