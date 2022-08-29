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Ракурс
США призначили дату Рамштайн-5 - зустріч відбудеться у Німеччині

США призначили дату Рамштайн-5 — зустріч відбудеться у Німеччині

29 сер 2022, 17:08
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Наступна п’ята зустріч Контактної групи з оборони України (формат Рамштайн) відбудеться 8 вересня. Про це повідомляється на сайті командування Повітряних сил США у Європі.





На відміну від попередньої зустрічі ця буде не віртуальною. Учасники групи запрошуються на авіабазу Рамштайн у Німеччині — саме там відбувся наприкінці квітня перший саміт, на якому сформувалася коаліція держав, що вирішили допомагати Україні зброєю у боротьбі з російськими нацистами.

Держсекретар Остін запросив міністрів оборони та високопосадовців з усього світу для обговорення поточної кризи в Україні та проблем безпеки, з якими стикаються союзники та партнери США, — йдеться у повідомленні.

Попередня зустріч у форматі Рамштайн відбулася 20 липня у режимі онлайн.

Глава Пентагону Ллойд Остін за її підсумками заявив, що «партнери продовжуватимуть надавати Україні будь-яку допомогу, необхідну для спротиву російській агресії та деокупації українських територій».

Повідомляється, що Остін особисто проведе цю зустріч.

Джерело: Ракурс


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