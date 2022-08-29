У вересні українці почнуть отримуватимуть нові платіжки за електроенергію

https://racurs.ua/ua/n174214-u-veresni-ukrayinci-pochnut-otrymuvatymut-novi-platijky-za-elektroenergiu.html

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У вересні громадяни України почнуть отримуватимуть нові платіжки за електроенергію.

Про це йдеться у постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У них будуть вказуватися початкові та кінцеві покази засобів обліку електричної енергії, на підставі яких здійснюються нарахування.

Постанова НКРЕКП була ухвалена в серпні, але частину змін споживачі помітять з вересня.

Це зроблено з метою забезпечення побутових споживачів зрозумілою та коректною інформацією щодо нарахувань за спожиту електроенергію.

За заявою споживача можливе використання електричної енергії без установлення лічильника, що також може вплинути на зміст платіжок з вересня поточного року. Для цього потрібно укласти відповідний договір з електропостачальником.

Така можливість передбачена для виконання тимчасових робіт на строк до 30 діб, якщо у споживача відсутня технічна можливість установити лічильник чи обмеження потужностей.

Крім того, у разі проблем з електропостачальником, постановою запроваджується спрощена процедура його зміни. Це дасть можливість споживачу здійснювати такий перехід за три дні (раніше — 21 день).

Тим часом у ЄС закликають обмежити ціну на газ та відокремити її від ціни на електроенергію.

Міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен заявила, що цей крок є обов’язковим для проходження осінньо-зимового періоду в Європі.

Природний газ все ще широко використовується для виробництва електроенергії. Оскільки ціни на газ зросли, дорожчою для Європи стала й електроенергія. Наприклад, 26 серпня, біржова вартість газу у Європі сягнула 3 тис. 517 дол. — це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна.