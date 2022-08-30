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Ракурс
У нас не осталось воды, пищи и связи – оккупанты жалуются родственникам из окружения под Харьковом

У нас не осталось воды, пищи и связи — оккупанты жалуются родственникам из окружения под Харьковом (АУДИО)

30 авг 2022, 11:21
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Російські підрозділи, які зараз перебувають під Харковом, скаржаться рідним та знайомим, що залишилися без їжі та води, оскільки ЗСУ взяли їх у кільце.





У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони військовий, який перебуває у Харківській області, розповідає, що їх «ЗСУ взяли в кільце, та обговорює знищення їхньої сьомої роти».

У нас нічого не залишилося — ані води, ані їжі, ані зв’язку — нарікає росіянин.

Источник: Ракурс


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