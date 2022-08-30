У нас не осталось воды, пищи и связи – оккупанты жалуются родственникам из окружения под Харьковом

https://racurs.ua/n174237-u-nas-ne-ostalos-vody-pischi-i-svyazi-okkupanty-jaluutsya-rodstvennikam-iz-okrujeniya-pod.html

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Російські підрозділи, які зараз перебувають під Харковом, скаржаться рідним та знайомим, що залишилися без їжі та води, оскільки ЗСУ взяли їх у кільце.

У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони військовий, який перебуває у Харківській області, розповідає, що їх «ЗСУ взяли в кільце, та обговорює знищення їхньої сьомої роти».