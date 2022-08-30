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У нас не залишилося ані води, ані їжі - окупанти скаржаться родичам з оточення під Харковом

У нас не залишилося води, їжі і зв’язку — окупанти скаржаться родичам з оточення під Харковом (АУДІО)

30 сер 2022, 11:21
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Російські підрозділи, які зараз перебувають під Харковом, скаржаться рідним та знайомим, що залишилися без їжі та води, оскільки ЗСУ взяли їх у кільце.





У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони військовий, який перебуває у Харківській області, розповідає, що їх «ЗСУ взяли в кільце, та обговорює знищення їхньої сьомої роти».

У нас нічого не залишилося — ані води, ані їжі, ані зв’язку — нарікає росіянин.

Джерело: Ракурс


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