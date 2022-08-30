У нас не залишилося ані води, ані їжі - окупанти скаржаться родичам з оточення під Харковом

https://racurs.ua/ua/n174237-u-nas-ne-zalyshylosya-vody-yiji-i-zv-yazku-okupanty-skarjatsya-rodycham-z-otochennya-pid.html

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Російські підрозділи, які зараз перебувають під Харковом, скаржаться рідним та знайомим, що залишилися без їжі та води, оскільки ЗСУ взяли їх у кільце.

У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони військовий, який перебуває у Харківській області, розповідає, що їх «ЗСУ взяли в кільце, та обговорює знищення їхньої сьомої роти».