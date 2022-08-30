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У нас не залишилося ані води, ані їжі - окупанти скаржаться родичам з оточення під Харковом
У нас не залишилося води, їжі і зв’язку — окупанти скаржаться родичам з оточення під Харковом (АУДІО)https://racurs.ua/ua/n174237-u-nas-ne-zalyshylosya-vody-yiji-i-zv-yazku-okupanty-skarjatsya-rodycham-z-otochennya-pid.htmlРакурс
Російські підрозділи, які зараз перебувають під Харковом, скаржаться рідним та знайомим, що залишилися без їжі та води, оскільки ЗСУ взяли їх у кільце.
У новому перехопленні Головного управління розвідки Міноборони військовий, який перебуває у Харківській області, розповідає, що їх «ЗСУ взяли в кільце, та обговорює знищення їхньої сьомої роти».
У нас нічого не залишилося — ані води, ані їжі, ані зв’язку — нарікає росіянин.
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