Рашистам не спрятаться, работает HARM - Воздушные силы опубликовали видео с противорадиолокационными ракетами

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Повітряні сили ЗСУ опублікували відео, на якому вперше можна спостерігати американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM — їх встановили на радянський винищувач МіГ-29.

Український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи. Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня, — повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У кадр потрапила ракета AGM-88 з конічною формою носової частини, під крилом МиГ-29 поруч з ракетою класу «повітря-повітря» Р-73. Пізніше на відео показані пуски цих ракет з винищувача.

США адаптували цю протирадіолокаційну ракету для винищувачів МіГ-29. Заступник голови Пентагону Колін Каль повідомив, що українці останніми тижнями з великим успіхом використовують ракети AGM-88.

На початку серпня почали з’являтися перші новини про ураження російських позицій ракетами AGM-88 HARM. Але тоді не було відомо з якої платформи військові України застосовують американські ракети.

8 серпня у Міністерстві оборони США підтвердили, що надали Повітряним силам ЗС України протирадіолокаційні ракети.

AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile — високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, прийнята на озброєння в США у 1983 році.

Ракета наводиться на високочастотні РЛС. HARM обчислює розташування цілі й здатна її уразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот.

HARM призначена для американських бойових літаків, деяких європейських та тепер винищувачів радянського виробництва, якими озброєнні Повітряних сил ЗС України.

Раніше газета The New York Times писала, що ЗСУ комбінують західну та радянську зброю — це, на думку представників Міноборони США та військових експертів, дозволяє досягти серйозних успіхів на полі бою.

Співрозмовник видання в Пентагоні розповів, що ЗСУ встановлюють поставлені США ракети HARM на МіГ-29. Раніше цього ніколи не робили військово-повітряні сили жодної іншої країни. Зазвичай HARM несумісні з винищувачами, які Україна має на озброєнні. Однак ЗСУ переналаштували датчики на ракетах таким чином, що пілоти можуть запускати їх із МіГів.