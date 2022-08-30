Черноморский флот россияне используют сугубо для сдерживания и пуска ракет — Politico

https://racurs.ua/n174246-chernomorskiy-flot-rossiyane-ispolzuut-sugubo-dlya-sderjivaniya-i-puska-raket-politico.html

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Чорноморський флот рф після шести місяців великої війни в Україні практично небоєздатний.

Його використовують як оборонну силу або для пуску ракет, повідомляє Politico.

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, її кораблі запускали ракети «Калібр» по військових та цивільних об'єктах в Україні, блокуючи доступ до портів.

Однак Україна перехопила ініціативу: ракетні удари завдали шкоди російському флоту, потопивши кілька кораблів, зокрема крейсер «Москва», та знищивши авіапідтримку на базі у Саках.

Росіяни розраховували, що флот у Криму відіграє велику роль у стримуванні українських сил на півдні та зміцнить півострів.

Як бачимо, очікування не виправдалися: флот зайняв оборонну позицію в портах чи далеко від берега, щоб уникнути ударів українських сил. Схоже, вони просто намагаються обмежити втрати, а не маневрують і завдають ударів у Чорному морі, — коментує ситуацію для Politico західний дипломат.

Особливо важливим прорахунком стала втрата росіянами кораблів постачання та десантних кораблів, адже саме з їх допомогою відбувалося перекидання морем російських військових та техніки, пояснює фахівець Інституту досліджень зовнішньої політики.

Запаси флоту рф у Чорному морі, за оцінкою західних військових, — це невеликі ракетні корвети та фрегати, десантні кораблі і шість підводних човнів. Понад 30 кораблів перебувають у морі чи порту, але, знову-таки, їх ефективність та маневрування знизилися після розгрому ППО на крейсері «Москва».

Трохи гнучкості росії надавав і острів Зміїний, але його втрата ще більше зменшила тактичні можливості флоту рф.