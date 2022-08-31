Рашисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Харькове

Рашисты распространяют новый фейк

https://racurs.ua/n174289-rashisty-rasprostranyaut-feyk-o-mobilizacii-jenschin-v-harkove.html

Ракурс

Російські пропагандисти поширюють фейк про нібито мобілізацію жінок у Харкові. У підконтрольних їм Telegram-каналах почали з’являтися фото нібито повісток, виписаних жителькам міста.

При цьому стверджується, що жінок мобілізують через нібито «великі втрати» і що «напевне, в місті чоловіків не лишилося». Про це в ефірі національного марафону заявив очільник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу. Харків’яни гуморять, піднімають настрій (загарбники фейками — ред.) харків’янам. Усе ж таки треба знаходити приводи посміятися. Отак Харків реагує на ці «новини», — зазначив Тимошко.

Нагадаємо, у липні рашисти здійснили кібератаку на кілька українських радіостанцій, поширивши в їхньому ефірі фейк про нібито госпіталізацію президента України Володимира Зеленського через тяжкий стан його здоров’я.

Джерело: «Укрінформ»