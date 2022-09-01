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380 детей стали жертвами российского вторжения

380 детей погибли в результате масштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

1 сен 2022, 10:38
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В Україні вже 380 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Ще щонайменше 736 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Офісі генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 388;
  • Харківській області — 203;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Миколаївській області — 67;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 46.

Зокрема, зафіксовані випадки:

  • 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний підліток;
  • 30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом Харкова отримала поранення шестирічна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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