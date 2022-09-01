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380 детей стали жертвами российского вторжения
380 детей погибли в результате масштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n174296-380-detey-pogibli-v-rezultate-masshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 380 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення рф. Ще щонайменше 736 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 1 вересня, повідомляє прес-служба Офісі генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 388;
- Харківській області — 203;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Миколаївській області — 67;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 46.
Зокрема, зафіксовані випадки:
- 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний підліток;
- 30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом Харкова отримала поранення шестирічна дівчинка.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджені вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.
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